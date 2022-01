Coronavirus: दिल्ली में RTPCR टेस्ट के लिए कीमतें तय कर दी गई हैं. ये कीमतें प्राइवेट लैब (Private Lab RTPCR Test) के लिए तय की गई हैं. प्राइवेट लैब लोगों से अधिकतम कितनी राशि ले सकते हैं, ये दिल्ली सरकार ने निर्धारित कर दिया है. दिल्ली सरकार के नए आदेश के अनुसार, निजी लैब 300 से 500 रुपए तक ले सकते हैं. निजी लैब के लोग अगर घर से सैंपल लेने जाते हैं तब भी इतने रुपए ही लेने होंगे. इससे ज्यादा रुपए नहीं सकते हैं.Also Read - Corona virus in Delhi: दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 43 लोगों की मौत, 12306 नए केस मिले

इसके साथ ही दिल्ली ने एंटीजन टेस्ट (Rapid Antigen Test) के लिए भी कीमतें निर्धारित कर दी हैं. दिल्ली में एंटीजन टेस्ट के लिए 100 रुपए निर्धारित किये गए हैं. निजी लैब इससे ज्यादा रुपए एंटीजन टेस्ट के लिए नहीं ले सकते हैं. ऐसी शिकायतें कई बार सुनने को मिलते आई हैं कि निजी लैब कोरोना टेस्ट के ल्क्यिए मनमाने रुपए वसूलते हैं. इससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है.

Delhi Govt has fixed the maximum price for the RT-PCR COVID19 test at Private laboratories at Rs 300 and Rs 500 for RT-PCR samples collected from home. Rapid antigen test (RAT) to be done at Rs 100 pic.twitter.com/SjhwIlvrmU

— ANI (@ANI) January 20, 2022