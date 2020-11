Delhi Coronavirus Updates: देश में कोरोना (Covid-19) का कहर जारी है. कोरोना वायरस से अब तक 94 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख 37 हजार से ज्यादा की जान जा चुकी है. देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है. बीते 2 दिन के आंकड़े छोड़ दें तो यहां हर दिन रिकॉर्ड केस दर्ज किये जा रहे थे. अब दिल्ली की केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने राजधानी में कोरोना वायरस (Coronavirus) के सबसे सटीक और विश्वसनीय आरटीपीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) को सस्ता करने की कवायद शुरू की है. Also Read - क्या दिल्ली में बीत चुका है कोरोना वायरस का तीसरा पीक? अरविंद केजरीवाल ने दिया ये जवाब

I have directed that the rates of RT-PCR tests be reduced in Delhi. Whereas tests are being conducted free of cost in govt establishments, however, this will help those who get their tests done in private labs: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/ADy5Bih03m Also Read - राजस्थान में अब 800 रुपये में होगी कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच

— ANI (@ANI) November 30, 2020 Also Read - Night Curfew In Delhi: दिल्ली में भी लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू, केजरीवाल सरकार ने दिए संकेत