राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को कोविड-19 के 5100 नए मामले आए जो पिछले साल 27 नवंबर के बाद , एक दिन में यहां सामने आए सर्वाधिक मामले हैं. पिछले साल 27 नवंबर को शहर में 5,482 मामले सामने आये थे.

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को इस संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 11,113 हो गयी.

पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि के बीच संक्रमण दर 4.93 प्रतिशत है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आप सरकार महामारी की स्थिति पर चौकन्नी है और करीब नजर रखी हुई है.

जैन ने संवाददाताओं से कहा कि अब तक दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है.

दिल्ली में संक्रमितों की संख्या मंगलवार को 6,85,062 हो गयी जबकि 6.56 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं.

दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 3,548 नये मामले सामने आए थे और 15 लोगों की मौत हुई थी. यहां रविवार को 4033 नये मामले सामने आए थे और 21 मरीजों की मौत हो गयी थी. शनिवार को 3,567 नये मामले सामने आए थे जबकि शुक्रवार को 3594 नये मामले सामने आये थे.

बुलेटिन के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या 17,332 हो गयी है जबकि एक दिन पहले 14,589 मरीज थे.

बुलेटिन के मुताबिक, एक दिन पहले आरटी-पीसीआर तरीके से 69,667 जांच और रैपिड एंटीजन तरीके से 33,786 जांच समेत कुल 1,03,453 नमूनों की जांच की गयी.

घर पर पृथक-वास में 8,871 लोग हैं जबकि सोमवार को 7,983 लोग पृथक-वास में थे. निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या भी बढ़कर 3291 हो गयी है. एक दिन पहले यह 3090 थी.