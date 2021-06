Coronavirus in Delhi and Delhi Unlock Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि बीते 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के करीब 400 नए मामले सामने आए और संक्रमण की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो गई. अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 414 नए मामले सामने आए और 60 मौतें दर्ज की गईं. इस दौरान 1,683 लोग ठीक हुए. वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.53% तक चली गई है. दिल्ली में इस समय 6,731 सक्रिय मामले हैं. Also Read - Lockdown-Unlock In India Latest Update: दिल्ली-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अनलॉक शुरू, जानिए कहां-कहां मिली है लॉकडाउन में छूट

इससे पहले केजरीवाल ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में और ढील दिए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने और बाजारों तथा मॉल को सम-विषम के आधार पर खोलने जैसी छूट प्रदान की गयी है. उन्होंने कहा कि यदि कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में इसी तरह से कमी आती है, तो आने वाले दिनों में पाबंदियों में और ढील दी जाएगी. Also Read - COVID-19 Updates: देश में 2 महीने में कोरोना के सबसे कम नए मामले आए, 24 घंटे में 3,380 मौतें

केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में सोमवार सुबह पांच बजे तक लगे लॉकडाउन की अवधि और बढ़ायी जाएगी लेकिन कई तरह की छूट भी दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी. बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक सम-विषम आधार पर खोले जा सकते हैं. Also Read - Himachal Pradesh के सीन‍ियर BJP MLA नरिंद्र बरागटा का चंडीगढ़ के एक अस्पताल में निधन

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को कोविड-19 के 523 नए मामले सामने आए और 50 मरीजों की मौत हुई थी. गौरतलब है कि दिल्ली में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में संक्रमण की दर 36 प्रतिशत तक पहुंच गयी थी, जोकि अब घटकर एक प्रतिशत से भी नीचे आ गई है.