Omicron in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 (Coronavirus in Delhi) के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं. आज गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली में पिछले चौबीस घंटों में कोविड-19 के 923 नए मामलों की पुष्टि हुई हैं, जिससे संक्रमण फैलने की दर बढ़कर 1.29 फीसदी पर जा पहुंची है. राजधानी के लिए इससे बड़ी चिंता कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) का तेजी से फैलना है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Health Minister Satyendar Jain) प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में चौंकाने वाली जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कुल मामलों में 46 फीसदी केस सिर्फ ओमिक्रॉन के हैं. जीनोम अनुक्रमण रिपोर्ट सामने आने के बाद ये जानकारी मिली है.