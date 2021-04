CoronaVirus Oxygen Crisis Delhi: देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर संकट अब गहराता जा रहा है. एक तरफ दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 20 मरीजों की मौत हो गई है तो दूसरी तरफ मूलचंद हॉस्पिटल की ओर शनिवार को पीएम मोदी, सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर एलजी तक से ऑक्सीजन को लेकर मदद मांगी गई है. हॉस्पिटल की ओर से कहा गया कि हमारे पास कुछ ही देर की ऑक्सिजन बची है. Also Read - दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 5000 रुपये की सहायता राशि देगी

वहीं सरोज अस्पताल ने जानकारी दी है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की भर्ती नहीं लेंगे. कोविड इन चार्ज ने बताया कि हम अब मरीजों को डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, हमारे पास अब ऑक्सीजन नहीं है. Also Read - इंटरनल मीटिंग लाइव करने पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी, बाद में सीएम केजरीवाल ने मांगी माफी

दिल्ली के बत्रा अस्पताल के एमडी एसएल गुप्ता ने कहा है कि हमें 500 लीटर ऑक्सीजन मिला है 12 घंटे में और हमें 8000 लीटर चाहिए प्रतिदिन 350 मरीजों के लिए. अब बताएं कि हम कैसे मरीजों का इलाज करें.

Delhi | We have received only 500-litre of oxygen after pleading for 12 hours. Our daily requirement is 8000 litres. We’ve 350 patients in the hospital. The treatment of choice in COVID is oxygen but when we don’t get it what will happen?: Dr SCL Gupta, MD, Batra Hospital pic.twitter.com/otq15JaYbz — ANI (@ANI) April 24, 2021

जयपुर के गोल्डन अस्पताल के एमडी डीके बलूजा ने जानकारी दी कि ऑक्सीजन की कमी से गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की मौत हो गई है. शुक्रवार शाम को इन मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपना दम तोड़ दिया. डीके बलूजा ने जानकारी दी कि अब अस्पताल में बहुत कम मात्रा में आॉक्सीजन बचा है और मात्र आधे घंटे तक ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है. अस्पताल में 200 मरीजों की जान खतरे में है.

Delhi | Oxygen supply to last only half an hour now, more than 200 lives are at stake. We lost 20 people due to an oxygen shortage last night: DK Baluja, Jaipur Golden Hospital — ANI (@ANI) April 24, 2021

एक तरफ अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम लोग भी अब कोरोना मरीजों की मदद करने के लिए सामने उतर आए हैं. गाजियाबाद के इंदिरापुरम के श्री गुरू सिंह सभा गुरुद्वारा में ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई है.

दिल्ली में हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई की कवायदें जारी हैं लेकिन अस्पताल अब ऑक्सीजन की कमी को लेकर अपने हाथ खड़े कर रहे हैं.