Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना से आज फिर 7 मरीजों की गई जान, हजार से ज्यादा नए केस आए सामने

Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण से 7 मरीजों की जान चली गई और हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,040 नए मामले सामने आए और इस दौरान 7 मरीजों की मौत हो गई. अच्छी बात यह रही कि आज 1320 मरीज ठीक भी हुए हैं. राष्ट्रीय राजधानी में अब 4,708 एक्टिव मरीज हैं और पॉजिटिविटी दर 21.16% पर है. एक दिन पहले दिल्ली में कोविड के 1,095 नए केस सामने आए थे और 6 मरीजों की जान चली गई थी.

#COVID19 | Delhi reports 1040 new cases, 1320 recoveries and 7 deaths in the last 24 hours. Active cases 4708

Daily positivity rate 21.16% pic.twitter.com/qjQEfajFzp — ANI (@ANI) April 26, 2023