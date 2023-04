Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना से मिली राहत, बीते 24 घंटे में 689 केस और तीन मरीजों की मौत

Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से मामलों में सोमवार को राहत मिली है. दिल्ली में बीते 24 घंटे में 689 नए मामले सामने आए और इस दौरान 3 मरीजों की जान चली गई. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 20,34,061 हो गया है. वहीं, 26,600 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. दिल्ली में फिलहाल संक्रमण दर 29.42 फीसदी है और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,011 है.

#COVID19 | Delhi reports 689 new cases, 1253 recoveries and 03 deaths in the last 24 hours. Active cases 5011

Daily positivity rate 29.42% pic.twitter.com/TnTeeHiRdn — ANI (@ANI) April 24, 2023