Delhi Corona Update: दिल्ली में आज फिर कोरोना के हजार से ज्यादा नए केस, पॉजिटिविटी दर 15 महीनों में सबसे ज्यादा

Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक बार फिर कोरोना के हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए. चिंता की बात पॉजिटिविटी दर को लेकर भी है जो 15 महीनों में पहली बार सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,017 नये मामले सामने आए जबकि पॉजिटिविटी दर 32.25% रही, जो 15 महीनों में सबसे अधिक है. राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल 14 जनवरी को संक्रमण दर 30.6 प्रतिशत दर्ज की गई थी.

COVID-19 | Delhi reports 1017 fresh cases in the last 24 hours. Positivity rate stands at 32.25%. Two deaths reported where the primary cause is Covid. pic.twitter.com/PkG9SLF2Lo — ANI (@ANI) April 17, 2023