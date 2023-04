Delhi में कोरोना की डरावनी रफ्तार! एक दिन में मिले 1,527 मरीज और 2 की मौत, पॉजिटिविटी दर 27% के पार

Delhi Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को 1,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए. इस सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन इतने ज्यादा मरीज मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,527 नए मामले सामने आए और इस दौरान 2 मरीजों की इस जानलेवा वायरस की वजह से मौत हो गई. अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 909 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे हैं.

Delhi reports 1527 new #COVID19 cases, 909 recoveries and 2 deaths in the last 24 hours. Active cases 3962

Positivity rate 27.77% pic.twitter.com/XEweSneslY — ANI (@ANI) April 13, 2023