Delhi Corona Update: दिल्ली में आज फिर मिले कोरोना के 1,600 से ज्यादा नए मरीज, बीते 24 घंटे में 3 की मौत

Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है. दिल्ली में गुरुवार को कोरना के 1,600 से ज्यादा नए मामले सामने आए. राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल पॉजिटिविटी दर 26.75% है और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 6,100 के पार पहुंच चुका है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,603 नए मामले सामने आए और इस दौरान 3 मरीजों की इस जानलेवा वायरस की वजह से मौत हो गई. दिल्ली में फिलहाल कोविड के 6,120 एक्टिव मरीज हैं.

Delhi reports 1,603 fresh #COVID19 cases and 1,526 recoveries in the last 24 hours. Active cases 6,120 Today’s Covid Positivity 26.75% pic.twitter.com/zi8QzOK1hy — ANI (@ANI) April 20, 2023