Delhi, Covid-19, AAP, Coronavirus, Corona, Delhi, Lockdown, Delhi , News: नई दिल्ली: दिल्ली में कोविड-19 के कारण रविवार को 273 लोगों की मौत हुई, जो 21 अप्रैल के बाद सबसे कम हैं. वहीं, 13,336 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और संक्रमण दर 21.67 प्रतिशत हो गई है. वहीं, आप विधायक राघव चड्ढा ने रविवार को कहा कि दिल्ली को आठ मई को सिर्फ 499 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 700 मीट्रिक टन की औसत आपूर्ति का आदेश दिया है. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लॉकडाउन को एक हफ्ते यानि 17 मई तक और बढ़ाने की घोषणा कर दी है. इस दौरान मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी बंद रहेंगी. लॉकडाउन सोमवार को सुबह पांच बजे खत्म होना था, लेकिन अब उसे 17 मई की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है. Also Read - इन दस राज्यों में कोविड-19 के 71 फीसदी से ज्यादा नए मामले, महाराष्ट्र और कर्नाटक सबसे आगे

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 12 अप्रैल के बाद सबसे कम मामले आए हैं और इसकी वजह शनिवार को कम 61,552 नमूनों की जांच करना है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमण दर 16 अप्रैल के बाद से कम से कम है, जब यह 19.7 प्रतिशत थी. Also Read - MP: महिला प्रोफेसर डॉक्‍टर पति की हत्‍या में अरेस्‍ट, खौफनाक ढंग से मर्डर को दिया था अंजाम

दिल्ली में पिछले 24 घंटे में COVID19 के 13,336 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 14,738 लोग डिस्चार्ज हुए और 273 लोगों की मृत्यु दर्ज़ की गई. Also Read - Coronavirus: PM मोदी ने कोविड-19 स्थिति पर इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात

कुल मामले: 13,23,567

कुल मृत्यु: 19,344

कुल डिस्चार्ज: 12,17,991

सक्रिय मामले: 86,232

Delhi reports 13,336 new #COVID19 cases, 273 deaths and 14,738 recoveries in the last 24 hours

Total cases: 13,23,567

Death toll: 19,344

Total recoveries: 12,17,991

Active cases: 86,232 pic.twitter.com/EWJ79GTBBM

— ANI (@ANI) May 9, 2021