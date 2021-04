COVID-19 in Delhi: देश में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच लोग इस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी उपचार ना मिलने से नाराज हैं. मंगलवार (27 अप्रैल, 2021) को एक ऐसा ही मामला दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल (Apollo Hospital) में प्रकाश में आया. जहां एक 62 वर्षीय कोरोना मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की. आरोप है कि मरीज को हॉस्पिटल में इलाज ना मिलने और उसकी मौत से परिजन खासे नाराज थे. दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस संबंध में अभी उसे कोई शिकायत नहीं मिली है. Also Read - Toilet Seat Party: घिन की इंतहा है ये...टॉयलेट सीट में तैयार की ड्रिंक, मेहमानों को परोसी, देख हफ्तों करेंगे उल्टी, 6 मिलियन व्यूज, Video Viral

मामला इतने में ही शांत नहीं हुआ. मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सों पर जानलेवा हमला तक कर डाला. इस घटना की वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं. इसमें देखा जा सकता है कि हॉस्पिटल के फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है. एक न्यूज रिपोर्ट में बताया कि इस हमले में डॉक्टरों सहित आठ लोग घायल हुए हैं. इस संबंध में हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया कि आज सुबह नौ बजे मरीज की मौत के बाद परिजनों हंगामा खड़ा कर दिया. उन्होंने मेडिकल स्टाफ पर हमला कर दिया. इसमें जूनियर स्टाफ और नर्स बुरी तरह घायल हुई हैं. Also Read - Bull Fight Video: बेहद ताकतवत सांड से भिड़ गया हिरण, बार-बार देता रहा फाइट की चुनौती, देख हो जाएगा दिमाग का दही

WATCH: Shocking video of altercation emerges from Apollo hospital in Delhi. Also Read - Viral Video: जब अस्पताल कर्मियों के सामने डॉक्टर-नर्स में हुई हाथापाई, दोनों ने एक दूसरे को जड़ दिया थप्पड़- जानें पूरा मामला

Angry relatives of a lady and hospital staff got into a fight following the death of a 62-year-old woman who couldn’t get a bed despite all efforts by the family.

No police complaint lodged as yet. pic.twitter.com/du8ShiY6Ve

