Covid deaths Spike in Delhi, delhi, Coronavirus, Covid19, delhi, News: देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण की महामारी से इतनी मौतें हो रही हैं कि कब्रिस्‍तानों में भी जगह की कमी पड़ने लगी है. ऐसा ही कुछ दिल्‍ली में आईटीओ स्थित (ITO-situated) जादिद कब्रिस्‍तान अहले इस्‍लाम में देखने को मिला है. यह दिल्‍ली के सबसे बड़े कब्र‍िस्‍तानों में से एक है, जहां कोविड-19 (COVID-19) से हुई मौतों के चलते आ रहे शवों को दफनाने के लिए जगह की कमी चल रही है. बता दें कि कल बुधवार को दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 17,282 नए मामले सामने आए, जो अभी तक एक दिन में सामने आने वाले सबसे अधिक मामले हैं और 100 से अधिक मरीजों की मौत हो गई. दिल्‍ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, बुधवार को 104 मरीजों की मौत हो गयी जिसके बाद यहां इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 11,540 हो गई है. महामारी का प्रकोप में कोई कमी भी आते हुए नहीं दिखाई दे रही है. Also Read - फ्लाइओवर के नीचे स्कूल, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे ये नए जमाने के युवा

Delhi: ITO-situated Jadid Qabristan Ahle Islam, one of the largest graveyards in Delhi, is running out of space for burial of bodies of COVID-19 victims as COVID-related deaths spike. Also Read - What are the Symptoms of Coronavirus? क्या फेफड़े से इतर अन्य अंगों को भी खराब कर रहा COVID-19

“We’ve space for burial of just 150-200 more such bodies,” Caretaker Md Samim said yesterday. pic.twitter.com/3klg5gD6Xy Also Read - Coronavirus Cases In UP: यूपी में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, एक दिन में 68 लोगों की मौत

— ANI (@ANI) April 14, 2021