Covid New Variant: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर काफी हद तक कम हो गया है, हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका अब भी बनी हुई है. सबके बीच कोरोना के नए वेरिएंट (New Covid Variant) ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. दक्षिण अफ्रीका में इस हफ्ते की शुरुआत में कोराना का नया स्वरूप ‘B.1.1.529’ सामने आने के बाद केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है. सरकार ने सभी राज्यों को नए वेरिएंट को लेकर परामर्श जारी किया है. उधर, ब्रिटेन ने शुक्रवार को 6 अफ्रीकी देशों को अपनी यात्रा प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया. इन सबके बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार भी नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट हो गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने अफ्रीकी देशों से कोविड-19 (Covid-19) के नए स्वरूप के खतरे के मद्देनजर उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक बुलाई है.Also Read - Delhi Metro और बसों में 100% सीटों के साथ खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत मिली

इससे पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले या इन देशों के रास्ते आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी जांच की जाए. इन देशों में कोविड​​​​-19 के नए स्वरूप के सामने आने की सूचना है जिसके जनस्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकते हैं. Also Read - Delhi Pollution: व्यापारिक निकाय का दावा- वायु प्रदूषण पर अंकुश के लिए प्रस्तावित Lockdown से लाखों लोगों को होगी परेशानी

In view of the threat from new COVID variant from African countries, we have requested experts to make a presentation to DDMA on Mon and suggest what steps we shud take. We will take all steps necessary to protect u and ur family

