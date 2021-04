Free Vaccines To Everyone Above 18 years In Delhi: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना संकट के बीच में सरकार ने 1 मई से 18 साल की उम्र के सभी लोगों को COVID-19 Vaccine देने की घोषणा कर दी है. यानी 1 मई से अब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी शख्स कोरोना का टीका ले सकता है. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली में अब 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी. Also Read - Gujarat Lockdown Update: गुजरात में कोरोना के 14 हजार से ज्यादा नए केस; 2 हफ्ते के लॉकडाउन का सुझाव- जानें ताजा अपडेट

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त टीका देने का फैसला किया है. हमने दिल्ली में एक करोड़ 34 लाख वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है. हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इसे जल्द से जल्द खरीदा जाए और लोगों को जल्द से जल्द दिया जाए.’ Also Read - Covid-19: महाराष्‍ट्र में एक दिन में कोरोना से सर्वाधिक 832 लोगों की मौत, राज्‍य में मुफ्त टीके की तैयारी

केजरीवाल ने बताया कि वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 और दूसरे ने कहा कि वो 600 रुपये में वैक्सीन देंगे और केंद्र सरकार को 150-150 रुपये में देंगे. इसकी एक ही कीमत होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस महामारी में हमने देखा है कि 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी बहुत संक्रमित हो रहे हैं, अब उनके लिए भी सोचने का समय आ गया है कि ये वैक्सीन उनको भी लगाई जा सकती हैं और अगर नहीं लगाई जा सकती तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन भी ईजाद होंगी.

बता दें कि टीका के लिए Co-WIN या Aarogya Setu APP पर 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले की ही तरह होगी और इसके लिए जरूरी दस्तावेज भी वही लगेंगे जिसकी पहले जरूरत होती थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर यह बताया है कि Co-WIN पोर्टल 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए 24 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा. टीकाकरण हेतु समय लेने के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होगा.