नई दिल्ली: देश की राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर में नए मामलों में तेजी आ गई. दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 1,520 नए मामले सामने आए (Delhi reports 1,520 fresh cases) हैं. कोरोना वायरस के संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई. वहीं संक्रमण दर 5.10 प्रतिशत दर्ज की गई है.

