COVID19 In Delhi, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4,099 नए मामले सामने आए, जो कि रविवार के मुकाबले 28 फीसदी अधिक है. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के एक मरीज की मौत हो गई, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 6.46 फीसदी रही. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' के अंतर्गत लगातार दो दिन संक्रमण दर 5 फीसदी से अधिक रहने पर 'रेड अलर्ट' की स्थिति बन जाएगी, जिसके तहत कर्फ्यू लागू होने साथ ही अधिकतर आर्थिक गतिविधियां भी रोक दी जाएंगी.

COVID19 | Delhi reports 4,099 fresh cases, one death in the last 24 hours; Active caseload at 10,986, Positivity rate at 6.46% pic.twitter.com/HfUCkYyJJY

— ANI (@ANI) January 3, 2022