Delhi, COVID-19, coronavirus, Deth toll, News: देश के कई राज्‍यों के साथ ही राजधानी दिल्‍ली में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का कहर आज जारी है. दिल्‍ली में आज बुधवार को शाम को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में COVID19 के 5506 नए केस दर्ज किए गए हैं और 20 मरीजों की मौत हो गई है. इससे बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को दिल्‍ली में शहर में मंगलवार को कोविड-19 के 5,100 नए केस दर्ज हुए थे, जबकि 17 और लोगों की मौत हो गई थी. Also Read - COVID19 in Mumbai: मुंबई में कोरोना का कहर, 24 घंटे में COVID19 के 10,428, देखें मौतों का आंकड़ा

राजधानी में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक राष्ट्रीय राजधानी में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया था. Also Read - Shortage of Corona Vaccine in Mumbai: मुंबई की महापौर का दावा- खत्म होने वाले हैं कोरोना के टीके, जल्द सप्लाई करे केंद्र

ताजा अपडेट के मुताबिक, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 5506 नए COVID19 मामले, 3363 रिकवरी और 20 मौतें दर्ज़ की गई है. दिल्‍ली में ताजा अपडेट के मुताबिक 5506 नए COVID19 मामले आने के साथ ही कुल केस 6,90,568 हो गए हैं और 6,59,980 मरीज ठीक हुए हैं. पिछले साल से शुरू हुई महामारी से अब तक दिल्‍ली में 11,133 लोगों की जान जा चुकी है. आज तक कोरोना संक्रमण के 19,455 सक्र‍िय मरीज हैं. Also Read - Covid Vaccine To Be Allowed In Workplaces: इस दिन से आप अपने ऑफिस में भी लगवा सकेंगे टीका, लेकिन नहीं बदली उम्र की सीमा

देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना की ताजा स्थिति: 7 अप्रैल 2021

कुल केस (Total cases): 6,90,568

कुल ठीक (Total recoveries): 6,59,980

कुल मौतें (Death toll) : 11,133

कुल सक्रिय केस (Active cases) : 19,455

देश में आज कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 1.15 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, 630 लोगों की मौत

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1.15 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ये देश में वैश्विक महामारी फैलने की शुरुआत होने के बाद से संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा दैनिक मामले हैं. भारत में आज बुधवार को संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,28,01,785 हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि तीन दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब कोराना वायरस संक्रमण के एक दिन में एक लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं. मंत्रालय द्वारा सुबह बुधवार को 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1,15,736 मामले सामने आए तथा 630 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,66,177 हो गई.

देश में लगातार 28वें दिन मामलों में बढ़ोतरी से एक्‍टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,43,473

देश में लगातार 28वें दिन संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने से उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 8,43,473 हो गई है जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 6.59 प्रतिशत है. वहीं, लोगों के स्वस्थ होने की दर भी गिरकर 92.11 प्रतिशत हो गई है. देश में उपचाराधीन मरीजों की सबसे कम संख्या 12 फरवरी को थी। देश में 12 फरवरी को यह संख्या 1,35,926 थी जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 1.25 प्रतिशत थी. आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से अब तक 1,17,92,135 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि मृत्यु दर गिरकर 1.30 प्रतिशत हो गई है.

24 घंटे में महाराष्‍ट्र में सबसे ज्‍यादा मौतें

देश में संक्रमण से 630 और लोगों की मौत हो गई. इनमें महाराष्ट्र में 297, पंजाब में 61, छत्तीसगढ़ में 53, कर्नाटक में 39, उत्तर प्रदेश में 30, मध्य प्रदेश में 18, दिल्ली और गुजरात में 17-17, तमिलनाडु में 15, केरल में 14 और राजस्थान में 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया.

देश में की राजधानी में अब तक कुल 11,113 मौतेें

संक्रमण से मौत के कुल 1,66,177 मामले आए हैं. इनमें से महाराष्ट्र में 56,330, तमिलनाडु में 12,804 , कर्नाटक में 12,696 , दिल्ली में 11,113, पश्चिम बंगाल में 10,355 , उत्तर प्रदेश में 8,924 , आंध्र प्रदेश में 7,251 और पंजाब में 7,216 मरीजों की मौत हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं.

भारत में पिछले साल ऐसे बढ़े थे मरीज

देश में पिछले साल 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और 5 सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी. संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख रहे और 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार चले गए थे.