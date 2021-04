Coronavirus in Delhi दिल्ली में गत एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों ने एंबुलेंस के लिए रोजाना करीब 2,500 कॉल किए. दिल्ली सरकार द्वारा संकलित इन आंकड़ों से राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की गंभीरता रेखांकित होती है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गत एक हफ्ते में कुल 17,924 कॉल एंबुलेंस के लिए किए गए जिनमें निजी एंबुलेंस के लिए मरीजों द्वारा किए गए कॉल शामिल नहीं है. आंकड़ों के मुताबिक गत एक हफ्ते से रोजाना कम से कम 2,560 कॉल एंबुलेंस के लिए आ रहे हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है. Also Read - Paytm Cricket League Team Prediction, PBKS vs MI VIVO IPL 2021: अपनी फैन्टेसी टीम में इन्हें बनाएं कैप्टन और वाइस कैप्टन, मिलेगी जीत

इससे स्पष्ट हो जाता है कि अप्रैल महीने के पहले हफ्ते से एंबुलेंस के लिए रोजाना होने वाले कॉल की संख्या बढ़ रही है. पहले हफ्ते में एंबुलेंस के लिए आने वाली कॉल की संख्या 1,200 से 1,900 के बीच थी. आंकड़ों के मुताबिक 15 और 16 अप्रैल को 2279-2279 कॉल आए. यह संख्या 20 अप्रैल को बढ़कर 2,816 तक पहुंच गई जो हफ्ते में किसी दिन आए कॉल की सबसे अधिक संख्या है. 21 अप्रैल को भी 2,618 कॉल एंबुलेंस के लिए आए. इस अवधि में राष्ट्रीय राजधानी में 1,347 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है.

दिल्ली में 20 अप्रैल को 277 लोगों की मौत दर्ज की गई जबकि 19, 18,17,16 और 15 अप्रैल को क्रमश: 240,161,167,141 और 112 लोगों की जान गई. दिल्ली में कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली के नगर निकाय ने वास्तविक समय में निगरानी प्रणाली स्थापित की है और शमशान भूमि और क्रबिस्तान के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है. दिल्ली में बुधवार को भी संक्रमण के 24,638 नए मामले आए जबकि 249 मरीजों की मौत दर्ज की गई. राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 31.28 प्रतिशत हो गई है जिसका अभिप्राय है कि जांच कराने वाला हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है.

(इनपुट भाषा)