Gautam Gambhir has received death threats from ISIS Kashmir: पूर्व भारतीय क्रिकेट स्टार (Indian Cricketer) और पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा (BJP) के सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को जान से मारने की धमकी मिली है. इस सिलसिले में गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) में शिकायत दी है. गौतम गंभीर के अनुसार उन्हें यह धमकी आईएसआईएस कश्मीर (ISIS Kashmir) नाम से दी जा रही है.

डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि गौतम गंभीर को मिली धमकी के संबंध में जांच की जा रही है. गौतम गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. गौतम गंभीर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते थे.

गौतम गंभीर ही नहीं भाजपा के कई नेताओं को आतंकवादियों की तरफ से इस तरह की धमकी मिलना आम बात है. हालांकि, भारत में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी आईएसआईएस ने अभी तक किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दिया है और ISIS Kashmir नाम के आतंकी संगठन का नाम भी नहीं सुना गया है.

(इनपुट – एएनआई)