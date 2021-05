नई दिल्ली: दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई घटना से संबंधित मामले की जांच पुलिस की अपराध शाखा को सौंपी जाएगी. इस घटना में 23 वर्षीय पहलवान की मौत हो गई थी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले सुशील कुमार (37) और उनके सहयोगी अजय को दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. Also Read - पहलवान सागर राणा हत्याकांड: अदालत ने सुशील कुमार को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

पुलिस ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच कर रही उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस सोमवार तक इसे आधिकारिक रूप से अपराध शाखा इकाई को सौंप देगी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमें मौखिक रूप से बता दिया गया था मामले की आगे की जांच अपराध शाखा की टीम करेगी. यह मामला सोमवार तक आधिकारिक रूप से हमें सौंप दिया जाएगा.'

यह मामला चार मई को छत्रसाल स्टेडियम में हुई घटना से संबंधित है, जिसमें कथित रूप से सुशील कुमार और अन्य पहलवानों के हमले में पहलवान सागर राणा की मौत हो गई थी जबकि उनके दो दोस्त सोनू और अमित कुमार घायल हो गए थे.

Delhi Police Crime Branch to investigate the case of the killing of 23-year-old Sagar Rana at Chhatrasal Stadium

