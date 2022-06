Delhi News: दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला पर हुए हमले के मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया है. महिला पर दिल्ली में कुछ अज्ञात लोगों ने स्याही की तरह दिखने वाले एक तरल पदार्थ से हमला कर दिया था. आरोप है कि हमलावरों ने महिला को अपना केस वापस लेने की धमकी भी दी है.Also Read - पैगंबर विवाद: दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, FIR में जोड़ी गई एक और धारा

स्वाती मालीवाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा है कि वह अपने मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश न करें बल्कि उसे गिरफ्तार करवाएं.

Delhi Commission for Women issues notice to Delhi Police in the matter of an attack on a 23-year-old girl who was allegedly raped by the son of a Rajasthan Minister in May; "some unidentified persons… threw a chemical over her face & threatened her to withdraw her rape case." https://t.co/dpSbAitnus pic.twitter.com/ZVc8CmQ4Hs

— ANI (@ANI) June 12, 2022