DDMA Guideline: दिल्ली में प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के आदेश को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को चिट्ठी लिखकर फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है. दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे पत्र में व्यापार संगठन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा दफ्तर हैं, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है. प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के आदेश से लोगों के रोजगार और दिल्ली के व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. उन्होंने कहा दफ्तरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी जाए.Also Read - दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए शुरू की जाएगी योग की स्पेशल क्लासेज : अरविंद केजरीवाल

Over 3 lakh offices in Delhi conducting business provide employment to lakhs of people. This order will have adverse impact on businesses of Delhi and employment of these people. Request you to reconsider the order: Confederation of All India Traders on closure of private offices pic.twitter.com/MYwcvnspYD

— ANI (@ANI) January 11, 2022