DDMA revised guideline: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अपनी गाइडलाइन करते हुए मंगलवार को ऐलान किया कि दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले दफ्तरों को छोड़कर सभी प्राइवेट ऑफिस (All private offices) बंद रहेंगे, कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम (work from home) नियम का पालन कराने के लिए कहा गया है. इसके अलावा दिल्ली स्थित सभी बार और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, हालांकि यहां टेकअवे की सुविधा मिलेगा, बैठकर खाने-पीने पर पाबंदी जारी रहेगी. इससे पहले सोमवार को DDMA की बैठक (DDMA Meeting) में दिल्ली में पाबंदियों को और कड़ा करने का फैसला लिया गया थ. हालांकि बैठक में यह तय किया गया है कि देश की राजधानी में फिलहाल लॉकडाउन (Delhi Lockdown Update) नहीं लगाया जाएगा.Also Read - Delhi Lockdown: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में बढ़ाई गई पाबंदी, रेस्टोरेंट और बार रहेंगे बंद लेकिन...

All private offices in Delhi shall be closed, except those which are falling under the exempted category; work from home shall be followed. All restaurants & bars shall be closed, takeaways allowed: DDMA in its revised guidelines pic.twitter.com/Or74McCXKI

— ANI (@ANI) January 11, 2022