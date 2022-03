Delhi Metro Update: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने आज गुरुवार को शहर में ट्रेनों के संचालन के संबंध में अहम जानकारी दी. डीएमआरसी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर बताया कि कई लाइनों पर मेट्रो की सर्विस धीमी है. इसमें वॉयलेट, ग्रीन और पिंक लाइन शामिल है, जहां आज सुबह से सेवाएं प्रभावित हैं. बताया गया कि इसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अतिरिक्त समय को ध्यान में रखकर यात्रा करें.Also Read - Holi पर दिल्ली मेट्रो में सफर का है इरादा तो जान लें DMRC की तरफ से आया यह जरूरी अपडेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक त्योहारों के सीजन में एक बड़ी आबादी अपने घरों को लौट रही हैं. ऐसे में लोग बस अड्ढे और रेलवे स्टेशनों पर जाने के लिए मेट्रो को प्राथमिकता दे रहे हैं. बताया गया कि इस वजह से मेट्रो में अन्य दिनों की जगह आज खासी भीड़ है और इसका असर मेट्रो सर्विस पर भी पड़ रहा है. Also Read - दिल्ली वालों को बड़ी राहत, कल से मेट्रो में कर सकेंगे खड़े होकर यात्रा, निजी कार में मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं

Service Update

Delay in services on Violet, Green and Pink lines.

Please allow for some extra time in your commute.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) March 17, 2022