Delhi, Sir Ganga Ram Hospital, Oxygen, death toll, News: देश को कोरोन महामारी की संकट के बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 24 घंटे में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत हो गई है. न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए घटना के पीछे संभावित वजह ऑक्सीजन की कमी को बताया है. दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के निदेशक-मेडिकल ने कहा कि 60 अन्य बीमार मरीजों की जान जोखिम में. ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता है और इसे एयरलिफ्ट करने की जरूरत है. Also Read - केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने ऑक्‍सीजन की मांग पर व्‍यक्ति को 'दो थप्पड़' वाले Viral Video के बाद शेयर किया ये वीडियो

सर गंगाराम अस्पताल के चिकित्सा निदेशक ने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन का भंडार अगले दो घंटे और चलेगा, वेंटिलेटर और बीआईपीएपी मशीनें भी प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही हैं. उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से बीमार अन्य 60 मरीजों की जान भी खतरे में हैं और गंभीर संकट की आशंका है. चिकित्सा निदेशक ने बताया कि अस्पताल के आईसीयू और आपात-चिकित्सा विभाग में गैर-मशीनी तरीके से वेंटिलेशन बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है. Also Read - Fire At Covid Hospital in Maharashtra : वसई में कोविड अस्‍पताल में आग लगी, 13 कोरोना मरीजों की मौत

25 sickest patients have died in last 24 hrs at the hospital. Oxygen will last another 2 hrs. Ventilators & Bipap not working effectively. Need Oxygen to be airlifted urgently. Lives of another 60 sickest patients in peril: Director-Medical, Sir Ganga Ram Hospital, Delhi Also Read - Composer Shravan Dies COVID-19: टूट गई नदीम-श्रवण की जोड़ी, कोरोना के चलते श्रवण राठौड़ का निधन

— ANI (@ANI) April 23, 2021