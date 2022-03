Delhi: देश की राजधानी दिल्‍ली (Delhi) में आज मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है. दिल्‍ली के रोहिणी सेक्टर 16 (Rohini Sector 16) में सीवर लाइन (sewer line ) में 4 लोग फंस गए हैं. हादसे की जानकारी मिलते ही घटनास्‍थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ि‍यां पहुंच गई हैं. अभी मौके पर दमकल की गाड़ियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और घटना की विस्‍तृत जानकारी का इंतजार है.Also Read - Assam-Meghalaya के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद पर ऐतिहासिक समझौता, दोनों राज्‍यों के मुख्‍यमंत्र‍ियों ने किए हस्‍ताक्षर

Delhi | Four people trapped in a sewer line in Rohini Sector 16. Rescue operation underway with fire tenders at the spot

Details awaited.

(Pic source: Fire Department) pic.twitter.com/8koyYimmV0

