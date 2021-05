Khan Market, Delhi, Delhi Police, oxygen concentrators, coronavirus, covid-19, News, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के दो रेस्तरां पर छापेमारी की कार्रवाई कर 100 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए हैं जिनका इस्तेमाल कोविड-19 मरीजों के इलाज में किया जाता है. चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 419 ऑक्सीजन सांद्रक जब्त किए गए हैं, जिनकी कालाबाजारी की जानी थी. दिल्ली पुलिस ने कहा, खान मार्केट में खान चाचा रेस्तरां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जब्ती से जुड़े खान मार्केट मामले को क्राइम ब्रांच में स्थानांतरित कर दिया गया है. Also Read - UP: इटावा लॉयन सफारी में दो शेरनियां COVID-19 से पॉजिटिव मिली, आइसोलेशन में रखीं गईं

Khan Market case involving seizure of oxygen concentrators from Khan Chacha restaurant in Khan Market has been transferred to Crime Branch: Delhi Police Also Read - COVID-19 से जूझ रहे भारत के लिए भारतीय-अमेरिकी डॉक्टर भेज रहे 5,000 ऑक्‍सीजन कंसंट्रेटर

— ANI (@ANI) May 8, 2021 Also Read - COVID-19 Cases on 8 May 2021: देश में कोरोना से 24 घंटे में 4,187 मौतें, आज फिर नए मामले 4 लाख के पार