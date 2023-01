Delhi के फाइव स्टार होटल में 4 महीने तक मौज काटी, 23 लाख रुपए का बिल चुकाए बिना भागने का आरोपी पुलिस हिरासत में

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शाही परिवार (royal family ) का पदाधिकारी बताकर दिल्ली के पांच सितारा होटल लीला पैलेस होटल (Leela Palace Hotel) में 4 महीने तक रहने और 23 लाख रुपए से अधिक का बिल चुकाए बिना वहां से फरार होने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति मोहम्मद शरीफ (Mahamed Sharif) को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. ड्यूटी मजिस्ट्रेट शिवांगी व्यास ने महमेद शरीफ को हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया.

अदालत ने पाया कि पुलिस को दिल्ली में आरोपी के आवास से कुछ सामान बरामद करना है, जिसे उसने कथित तौर पर चुराया था. शरीफ ने पिछले साल एक अगस्त को लीला पैलेस होटल में चेक इन किया था. पुलिस ने अदालत को बताया कि वह करीब चार महीने तक कमरा नंबर 427 में रहा और 20 नवंबर को होटल का कीमती सामान लेकर और बिना बिल चुकाए फरार हो गया.