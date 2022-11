Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली में AQI 309 (बहुत खराब) श्रेणी में है. नोएडा में AQI 344 (बहुत खराब) श्रेणी में और गुरुग्राम में AQI 290 (खराब) श्रेणी में है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि आज दिल्ली का औसतन एक्यूआई 314 है. यह कल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है. गाजियाबाद का औसतन एक्यूआई 257 और फरीदाबाद का औसतन एक्यूआई 315 है. दिल्ली के द्वारका में एक्यूआई 374, आनंद विहार में 367, बवाना 346, मुंडका 346, बुराड़ी 344, पंजाबी बाग में एक्यूआई 332 है.

वहीं, दिल्ली-एनसीआर के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. गुलाबी ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है. दिल्ली एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह के वक्त धुंध नजर आ रही है. इससे पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को सुधरकर ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई जो एक दिन पहले ‘बहुत खराब’ श्रेणी में थी.