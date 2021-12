Delhi Air Pollution Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) का स्तर अब लगातार ठीक हो रहा है. दिल्ली में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार हुआ है. आज गुरुवार को न्यूज एजेंसी एएनआई ने SAFAR यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के हवाले से बताया कि शहर में आज AQI 208 दर्ज किया गया है. हालांकि अभी भी ये खराब गुणवत्ता की श्रेणी में आता है. मगर पिछले चार दिनों को देखें तो हवा में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है. दिल्ली में कल बुधवार को AQI 235 दर्ज किया गया था.Also Read - Delhi Pollution: दिल्ली में अगले आदेश तक जारी रहेगा ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार

दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दस साल से अधिक पुरानी डीजल कारों या 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों सहित 1,754 वाहनों को जब्त कर लिया है. इससे संबंधित आंकड़े को पर्यावरण और वन विभाग द्वारा तैयार की गई एक संकलित कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) में साझा किया गया था, जिसमें 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक का आंकड़ा दिखाया गया था. इसी अवधि के दौरान 749 वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है और 1,417 लोगों पर मुकदमा चलाया गया है.

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 208 (overall) in the 'poor' category, as per SAFAR-India

