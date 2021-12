Delhi Air Quality: दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अब भी ‘बहुत खराब’ (Very Poor Air Quality) की श्रेणी में बनी हुई है. बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में यह गुणवत्ता संयुक्त रूप से 362 दर्ज की गई. सफर (SAFAR) के अनुसार अब भी दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है. हालांकि, हवा की गति बढ़ने की वजह से मंगलवार को कुछ हद तक वायु गुणवत्ता में सुधार (Better Air Quality) दर्ज किया गया था. अधिकारियों ने जानकारी दी कि मंगलवार को दल्ली का पिछले 24 घंटे का एक्यूआई 328 दर्ज हुआ था जो रविवार को 389 के स्तर पर था. मंगलवार को मामूली सुधार के बाद बुधवार को एक बार फिर सुबह लोगों को बहुत खराब गुणवत्ता की हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ा है.Also Read - Omicron in India: दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में होगा Omicron संक्रमितों का इलाज

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 362 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India

Visuals from near Akshardham & RK Puram area pic.twitter.com/hvq71vMLh9

