Delhi Air Quality: दिवाली के बाद से दिल्ली और उसके आस-पास का इलाका प्रदूषण के कारण गैस का चैंबर बना हुआ है. राष्ट्रीय राजधानी में आज भी एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री कम है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि आज सुबह 8.30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 70 प्रतिशत थी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में सुबह 9.10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 367 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है.Also Read - दिल्ली में प्रदूषण पर भड़के पर्यावरणविद, कहा- सालभर कोई कोशिश नहीं, मौसमी कार्रवाई पर जोर है

सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के प्रमुख निगरानी स्टेशनों-एनएसआईटी द्वारका (411), जहांगीरपुरी (407), विवेक विहार (423), वजीरपुर (412) और आनंद विहार (468) में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया. Also Read - केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुंबई में बोले-महाराष्ट्र दिल्ली से बेहतर, जिन लोगों को "बड़ा" समझता था, वो छोटे निकले

Delhi’s overall air quality in the ‘very poor’ category, AQI at 350 this morning; visuals from ITO and India Gate C-Hexagon pic.twitter.com/JkfpvSSwos

— ANI (@ANI) October 30, 2022