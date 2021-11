Delhi Air Quality Index: दिल्ली में हवा आज भी बेहद खराब की श्रेणी में है. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (वायु गुणवत्ता) आज भी 332 है, जिसे सांस लेने के लिए बेहद गंभीर माना जाता है. मानकों के अनुसार, सेहतमंद रहने एक लिए वायु गुणवत्ता सिर्फ 50 होनी चाहिए. जबकि दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में वायु की गुणवत्ता इससे कहीं ज्यादा खराब है.Also Read - Delhi Air Pollution: यातायात पुलिस ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगाई रोक, केवल इन्हें मिली छूट

दिल्ली में ज़हरीली हवा के बीच प्रदूषण करने वालों के खिलाफ शिकंजा भी कसा जा रहा है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नवंबर में अब तक उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 18 लाख रुपये से अधिक मूल्य के 140 चालान जारी किए हैं. ईडीएमसी के अधिकारी पिछले कुछ हफ्तों से शहर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठा रहे हैं.

Delhi | Air Quality Index (AQI) presently at 332 (overall) in the ‘very poor’ category, as per SAFAR-India

— ANI (@ANI) November 19, 2021