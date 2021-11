Delhi Air quality: दीवाली के बाद से ही देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है. मंगलवार को दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार हुआ है और यह अब गंभीर से बेहद खराब स्थिति में आई है. दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.Also Read - यूपी के सीएम योगी का बड़ा फैसला-गेहूं-चावल,1 किलो दाल, 1 लीटर तेल, चीनी-नमक, सब चार महीने तक फ्री मिलेगा!

दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहां अब सर्दी के बढ़ने का सिलसिला जारी है और यहां न्यूनतम तापमान में कमी हो रही है, जिससे ठंड बढ़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम और शुष्क होगा. मंगलावर को यानी आज अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस बीच मौसम साफ रहेगा और हल्की धूप रहेगी. आज सुबह ज्यादातर इलाकों में धुंध छाई रही, जिसके चलते विजिबिलिटी 0.8 किलोमीटर तक चली गई.

Smoke and haze continue to cover Delhi sky with overall air quality in ‘very poor’ category today

Visuals from Akshardham and Ashram

(Data source: SAFAR) pic.twitter.com/3gienwouEY

— ANI (@ANI) November 9, 2021