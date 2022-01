Delhi Pollution: साल बदल गया, नया साल 2022 (Happy New Year 2022) आ गया. लेकिन दिल्ली में जो नहीं बदला वह है यहां की हवा का जहरीलापन. नए साल के पहले दिन यानी शनिवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब की श्रेणी में दर्ज किया गया है. दिवाली के पहले से ही दिल्ली में वायु प्रदूषण (Pollution in Delhi) का स्तर खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है. इसके बाद पटाखों और पराली के धुंए ने दिल्ली में लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9 बजे AQI का स्तर 347 दर्ज किया गया.Also Read - Community Transmission of Omicron: दिल्ली के बाद अब इस राज्य में भी कम्युनिटी स्तर पर फैलने लगा ओमीक्रोन

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्लीवासियों के लिए शनिवार की सुबह काफी सर्द रही और न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से तीन डिग्री नीचे था. शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है. Also Read - Corona Cases in India Live Update: महाराष्‍ट्र में 8,067, दिल्‍ली में 1,796 नए केस, कई राज्‍यों में संक्रमण की लहर तेज

मौसम विभाग ने कहा है कि शहर में आसमान सामान्य तौर पर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. सुबह साढ़े आठ बजे हवा में नमी का स्तर 88 प्रतिशत दर्ज किया गया. आईएमडी ने तीन जनवरी तक उत्तर-पश्चिमी भारत में शीतलहर से लेकर तीव्र शीतलहर की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है. Also Read - Virender Sehwag की बहन अंजू सहवाग ने दिल्‍ली में आप ज्‍वाइन की

‘तीव्र’ शीतलहर की स्थिति तब होती है जब न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है या सामान्य के मुकाबले गिरावट 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाती है.

(इनपुट – पीटीआई)