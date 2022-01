Delhi Metro Trains, Delhi Metro, Delhi, New Year 2022, Rajiv Chowk Metro Station, Connaught Place, COVID19: देश की राजधानी में एक ओर जहां कोरोना वायरस संक्रमण का ऊंची छलांगे लगा रहा है, लेकिन नए साल के उत्‍साह का भूत लोगों के सिर पर कुछ इस तरह सवार है कि दिल्‍ली के कनाट प्‍लेस में भारी भीड़ नजर आई. वहीं, पास के राजीव चौक मेट्रो स्‍थान के बाहर यात्र‍ियों की लंबी लाइनें नजर आईं. दरअसल, कोरोना संक्रमण के चलते दिल्‍ली में येलो अलर्ट है, जिसके चलते मेट्रो की ट्रेनें 50 फीसदी यात्र‍ियों के साथ संचालित हो रही हैं. दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन ने आज कहा है कि समक्षा की जाएगी कि क्‍या कोविड संबंधी प्रतिबंध दिल्‍ली में और लगाने की जरूरत है.Also Read - Indian Army और चीन सेना PLA के जवानों ने नए साल पर एक-दूसरे को दी बधाई और मिठाई

#WATCH | Long serpentine queues of commuters seen outside Rajiv Chowk Metro Station as revellers throng to Connaught Place on the #NewYear

Delhi metro trains are running at 50% capacity under the ‘yellow’ alert issued to curb the fresh wave of #COVID19 infections pic.twitter.com/joLB8uO8Bv

