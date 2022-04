Delhi, Mayur Vihar, BJP : देश की राजधानी दिल्‍ली (Delhi) के मयूर विहार फेज-3 (Mayur Vihar phase-3) इलाके में बुधवार को रात करीब 8:15 बजे स्थानीय बीजेपी नेता जीतू चौधरी (Jitu Chaudhary ) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. हत्‍या के बाद लुटेरे घटनास्‍थल से भाग निकले हैं. वारदात की जगह से कुछ खाली कारतूस और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं. पुलिस घटना के चश्‍मदीद गवाह और सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है.Also Read - बिहार में 10 साल की बच्‍ची की हत्‍या में सात महिलाओं को उम्रकैद, 13 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

Delhi | Local BJP leader Jitu Chaudhary shot dead in Mayur Vihar phase-3 around 8:15 pm this evening. Accused absconding. Few empty cartridges & other important evidence recovered from crime scene . Search for eyewitnesses and CCTV footage being done: DCP East Priyanka Kashyap pic.twitter.com/9yYToGfPyn

— ANI (@ANI) April 20, 2022