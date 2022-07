दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. CBI जांच की सिफारिश के बाद आज दिल्ली बीजेपी की इकाई ने मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. बीजेपी नेताओं ने सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि हम लोग यहां सड़क पर हैं. केजरीवाल की कौन सी मजबूरी है जो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए बिना कैबिनेट अप्रूवल के पैसा दे देते हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग शराब माफिया को हज़ारों करोड़ का फायदा पहुंचा रहे हैं. मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करना चाहिए.Also Read - राजस्थान में अवैध खनन के विरोध में आत्मदाह करने वाले साधु विजय दास का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में निधन

#WATCH | Delhi BJP leader and workers protest against the new Liquor Policy of the AAP Government, outside the residence of Delhi Deputy CM Manish Sisodia.

The protesters are being detained by Police. pic.twitter.com/wammLOVxFC

— ANI (@ANI) July 23, 2022