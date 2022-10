दिल्ली में नगर निगम चुनाव नजदीक है. चुनाव के मद्देनजर कूड़े पर सियासत तेज हो गई है.आज पूर्वी दिल्ली के गाज़ीपुर लैंडफिल साइट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं. जहां पर भाजपा कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं और केजरीवाल गो बैक के नारे लगा रहे हैं. इस बीच दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया. भाजपा कार्यकर्ता वह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच घूसे चले. बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के सामने-सामने होने से जोरदार हंगामा हो रहा है.Also Read - फिल्म प्रॉड्यूसर ने पत्नी को कार से कुचला, दूसरी महिला संग रंगे हाथ पकड़े गए तो चढ़ाई गाड़ी

मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा कार्यकर्ता गाजीपुर में दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे. इसके तुरंत बाद आप कार्यकर्ता वहां पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है.

#WATCH | Delhi BJP workers & AAP workers came face to face & raised slogans against each other in Ghazipur today.

The BJP workers were protesting against the Delhi Govt; AAP workers reached there soon after and raised slogans against them.

Police personnel present at the spot. pic.twitter.com/OrCgYiO8OE

— ANI (@ANI) October 27, 2022