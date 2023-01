Delhi Traffic News: बीजेपी का सोमवार को रोड शो, PM मोदी समेत कई नेता शामिल होंगे, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को बीजेपी (BJP) के रोड शो (BJP’s road show) के मद्देनजर दिल्ली पुलिस (Delhi traffic Polic) ने कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू किए हैं, जिससे कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई भाजपा नेता शामिल होंगे. संसद मार्ग पर पटेल चौक गोल चक्कर से जय सिंह रोड जंक्शन तक निकाले जाने वाले इस रोड शो में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. यह रोड शो दोपहर तीन बजे से शुरू होगा.

पुलिस ने कहा कि रोड शो मार्ग के आसपास के इलाकों में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी. यातायात परामर्श के मुताबिक, अशोका रोड (विंडसर प्लेस से जीपीओ, दोनों मार्ग), जय सिंह रोड, संसद मार्ग, टॉलस्टॉय रोड (जनपथ से संसद मार्ग), रफी मार्ग (रेल भवन चौराहे से संसद मार्ग), जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब लेन दोपहर ढाई बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेगी.