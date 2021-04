Delhi, Ghazipur Border, Delhi Borders, Singhu Border, Tikri Border, Ghaziabad, Delhi Traffic, Delhi Borders, News: दिल्‍ली के कई बॉर्डर आज दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के लिए बंद कर दिए हैं. Also Read - केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ट्व‍िटर पर मांगी मदद, प्लीज़ हेल्प करें 'मेरे भाई' को कोरोना इलाज में, फिर दी ये सफाई

राजधानी की ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर अलर्ट जारी किया है. अलर्ट के मुताबिक, दिल्‍ली के गाजीपुर बॉर्डर Ghazipur Border (गाजियाबाद से दिल्‍ली की ओर), सिंघू बॉर्डर (Singhu Border), मुंगेशपुर (Mungeshpur Border), हरेवली बॉर्डर (Harewali Border) और टीकरी बॉर्डर ( Tikri Border) को बंद कर दिया गया है. दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम किसान आंदोलन के चलते यह कदम उठाया है. Also Read - UP: Corona के कहर के बीच गाजियाबाद में श्मशान के बाहर लगी शवों की लाइन, यहां भी टोकन सिस्‍टम

The following borders are closed for traffic movement: Ghazipur Border(Ghaziabad towards Delhi), Singhu Border, Mungeshpur, Harewali Border, and Tikri Border.

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट में कहा, किसान आंदोलन के कारण यूपी गेट पर एनएच नं. 24 दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है. एनएच 9 को यूपी की तरफ से बंद किया

गया है. दिल्‍ली की ओर यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर केवल एनएच न. 9 और एनएच 24 दिल्‍ली की तरफ सेवाएं बंद कर दी गई है.

Traffic Alert

Due to protest of Kisan Andolan,

Service road of National Highway No. 24 both side at U.P Gate

and

N. H. 24 , N. H 9 from U.P. towards Delhi are closed at U.P. Gate Ghazipur Border

ONLY

National Highway no. N.H. 9 AND N.H 24 from Delhi

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) April 19, 2021