नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली में रविवार शाम को लाहौरी गेट के पास एक घर गिर गया. 5 टेंडर मौके पर अब तक 5 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अन्य की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. दिल्ली दमकल सेवा ने कहा, मलबे में 3-4 और लोगों के फंसे होने की आशंका है.

दिल्ली के लाहौरी गेट के पास एक घर ढहने के बाद बचाव अभियान जारी है और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि माना रहा है कि तीन-चार लोग मलबे में दबे हुए हैं.

UPDATE | NDRF team reaches spot as rescue operations continue after a house collapsed near the Lahori gate of Delhi. pic.twitter.com/XL0NoiWC5V

