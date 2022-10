Delhi Chhath Puja 2022: दिल्ली में छठ पूजा को लेकर जहां केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद हुआ और आरोप-प्रत्यारोप लगे. इसी बीच सबसे चिंता की बात ये है कि यमुना में जहरीला झाग दिख रहा है, ऐसे में व्रती कैसे अर्घ्य दे सकेंगे. छठ पूजा से पहले की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह देखकर चिंता होना लाजिमी है. एक तरफ तो केजरीवाल की सरकार का दावा है कि सभी घाटों पर छठ पूजा की जा सकती है. इसे लेकर उपराज्यपाल ने कहा है कि जो घाट पूजा के लायक होंगे वहीं पूजा की जाएगी.Also Read - AAP Slams Delhi LG: उपराज्यपाल ने केजरीवाल पर लगाया आरोप, AAP का तीखा जवाब-CM को कोसने के अलावा काम क्या है

दिल्ली सरकार ने 1100 घाटों को चिन्हित कर बताया कि इन घाटों पर छठ पूजा की जा सकती है, इसपर उपराज्यपाल ने कहा कि भ्रामक बयान देकर सस्ती लोकप्रियता पाने की आदत हो गई है, उपराज्यपाल ने ये भी कहा कि घाटों पर व्यवस्था और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए. Also Read - Chhath Puja 2022: आखिर क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? जानिए इससे जुड़ी कुछ प्रचलित लोककथाएं

इस बीच कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में जहरीला झाग तैरता दिखाई दिखाई दिया है और ऐसे पानी में लोगों को जाकर छठ की पूजा करना नुकसानदेह हो सकता है. पिछले कई सालों से छठ के समय ये जहरीला झाग यमुना के पानी में दिखता है और व्रती ऐसे ही टॉक्सिक झाग में जाकर पूजा करने को मजबूर होते हैं. Also Read - Chhath Puja 2022: दिल्ली में यमुना के खास घाटों पर ही करें छठ पूजा, उपराज्यपाल ने दिया केजरीवाल सरकार को खास निर्देश

#WATCH | Delhi: Heavy pollution and toxic foam seen in river Yamuna ahead of #ChhathPuja. Visuals from Kalindi Kunj today. pic.twitter.com/d2BXlTjQQi

— ANI (@ANI) October 27, 2022