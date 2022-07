Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाखों छात्रों को खुशखबरी दी है. अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बताया कि उनकी सरकार बच्चों की अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स (Spoken English programme) लेकर आई है .इससे बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे. दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से यह कोर्स किया जा सकेगा. सीएम केजरीवाल ने बताया कि यह कोर्स निःशुल्क है, लेकिन शुरू में 950 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर लिए जाएंगे. कोर्स खत्म होने पर छात्र को 950 रुपए वापस मिल जाएंगे. ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि कोई सीट खराब न हो.Also Read - नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हरियाणा की महिला के साथ गैंगरेप, रेलवे के चार कर्मचारी गिरफ्तार

केजरीवाल ने बताया कि साल में एक लाख बच्चों को इंग्लिस स्पीकिंग कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी. पहले चरण में दिल्ली में 50 सेंटर खोले जा रहे हैं. 18 से 35 साल के युवाओं को इसमें एडमिशन मिलेगा. यह कोर्स 3 से 4 महीने का होगा. इवनिंग और वीकेंड कोर्स की सुविधा होगी.

We are announcing a 'Spoken English' programme for youngsters who lack communication skills. The Delhi Skill & Entrepreneurship University would be running this course. It would help develop one's personality, and also improve the student's job prospects: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/pbQ0drqJsZ

— ANI (@ANI) July 23, 2022