नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर की जा रहीं हत्याओं के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली आयोजित की.आप ने कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को लेकर जन आक्रोश रैली आयोजित की, जिसमें पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी नीत सरकार पर जमकर निशाना साधा.Also Read - AAP ने कहा- बीजेपी कहती है कांग्रेस-मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन पार्टी में कांग्रेस के ही सब नेता आ गए

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब वे (कश्मीरी पंडित) लक्षित हत्याओं का विरोध करते हैं, तो कश्मीर में वर्तमान भाजपा सरकार उन्हें विरोध करने की अनुमति नहीं देती है. अगर सरकार इस तरह व्यवहार करती है, तो लोगों की पीड़ा दोगुनी हो जाती है. Also Read - पैगंबर मोहम्मद पर BJP नेता के बयान पर भड़का कतर और कुवैत, भारतीय राजनयिक को किया तलब

BJP govt has failed in this. The era of 1990 has come again. They (Govt) don’t have any plans. Whenever there is a murder in the valley, news comes that the Home Minister has called a high-level meeting, enough of these meetings, now we need action, Kashmir wants action: Delhi CM pic.twitter.com/ch2a1EFccf

— ANI (@ANI) June 5, 2022