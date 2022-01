Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को कोरोना वायरस (Coronavirus) की पुष्टी हुई है. उन्होंने आज मंगलवार को ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी. सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे कम लक्षणों के साथ कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है. मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है. उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं खुद को आइसोलेट कर लें और तुरंत टेस्ट कराएं.Also Read - देश में एक दिन में 15-18 साल के 41 लाख से अधिक टीनेजर्स को दी गई एंटी कोरोना वैक्‍सीन का पहला डोज

I have tested positive for Covid. Mild symptoms. Have isolated myself at home. Those who came in touch wid me in last few days, kindly isolate urself and get urself tested

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 4, 2022