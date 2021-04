Delhi Lockdown News: देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इमरजेंसी बैठक की. बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए. Also Read - Delhi Lockdown News: क्या दिल्ली में भी लगेगा लॉकडाउन या Night Curfew, शाम 5 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

बैठक के बाद डिजिटल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार का अभी लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का कोई विचार नहीं है. भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो आपसे (जनता से) बातचीत करके इस पर फैसला लिया जाएगा. Also Read - Lockdown in Maharashtra: महाराष्ट्र में लगेगा लॉकडाउन? आज रात उद्धव ठाकरे करेंगे संबोधित

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की यह चौथी लहर है, भले ही देश के लिए दूसरी पीक होगी. इस वाले पीक में देखने को मिला है कि केस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. यह चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है हम उठा रहे हैं. इस बार केस तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार से कम खतरनाक है. इस बार मौतें कम हो रही हैं. पहले 40 के करीब मौत हो रही थी, इस बार 10-12 मौतें हो रही हैं. बैठक से पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने इस दौरान इस बात की भी जानकारी दी कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 3583 केस आए हैं, जो एक रिकॉर्ड है. मुख्यमंत्री ने एक बार फिर लोगों से हाथ साबुन से धोने और मास्क लगाने की अपील की.

In the last few days, COVID19 cases in Delhi have been rising. 3,583 new cases have been reported in Delhi in the last 24 hours. This rise in cases now is the fourth wave. We are taking all possible measures, there is no need to worry: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/tP4Q8O2dJu

— ANI (@ANI) April 2, 2021