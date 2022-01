CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) आज दोपहर 12 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस (Delhi CM Arvind Kejriwal press Conference) को संबोधित करेंगे. दिल्ली में कोरोना (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए पूरे शहर में वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Delhi) लगाया गया है. यही नहीं, शनिवार को ही चुनाव आयोग (Election Commission) ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2022) की घोषणा भी की है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. उनकी तरफ से सिर्फ यही कहा गया है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है.Also Read - Super Variant of Coronavirus: इस देश में मिला डेल्टा और ओमीक्रोन का मिक्स वेरिएंट

आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से रविवार सुबह किए गए ट्वीट में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) रविवार दोपहर 12 बजे एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस (Kejriwal’s Digital press Conference) करेंगे. इस ट्वीट में यह नहीं बताया गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है. Also Read - Corona Update India: देश में 24 घंटों में 1.59 लाख नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 10 के पार

Hon'ble Chief Minister of Delhi Shri @ArvindKejriwal will address an important digital press conference today at 12 noon

— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) January 9, 2022